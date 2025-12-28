English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದ ಕಾರು.. ಔಟ್‌ ಆಗಿರೋದು ಮಾಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪಂದನಾನ?

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದ ಕಾರು.. ಔಟ್‌ ಆಗಿರೋದು ಮಾಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪಂದನಾನ?

ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಾರ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 28, 2025, 11:37 PM IST
  • ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
  • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಪಸ್‌
  • ಶನಿವಾರ ಸೂರಜ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು, ಭಾನುವಾರ ಯಾರು?

Trending Photos

Best Smartphones: 2025ರ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಇವು.. ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon5
Best Smartphones 2025
Best Smartphones: 2025ರ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಇವು.. ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ದಣಿವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದ್ರೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ!
camera icon5
ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ದಣಿವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದ್ರೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ!
ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಲುಕ್‌.. ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್‌!
camera icon5
ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಲುಕ್‌.. ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್‌!
BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!
camera icon7
Big boss kannada 12 Suraj singh
BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದ ಕಾರು.. ಔಟ್‌ ಆಗಿರೋದು ಮಾಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪಂದನಾನ?

ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 12 ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಾರ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲು ಸೂರಜ್‌ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇಯವರು ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾಳು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ವಾರ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಶನಿವಾರವೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರಜ್‌ ಅವರು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಭಾನುವಾರವೂ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಮಾಳು ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಳು ಕಾರು ವಾಪಸ್‌ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋದಂತೆ ಆಗಿದೆ. 

ಇನ್ನು ಈ ವಾರ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಳು ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್‌ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೂರಜ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾಳು ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 150ನೇ ಸಿಕ್ಸ್‌ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುಂತೆ ಬಾರಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ.. ಬಾಲ್‌ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸ‍ಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಉಳಿದಿರುವ ಮೇನ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಎಂದರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘು, ಧ್ರುವಂತ್‌, ಧನುಶ್‌, ರಾಶಿಕಾ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಕಾವ್ಯ, ಸ್ಪಂದನಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದಪ್ಪಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ.. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bigg Boss 12Malu eliminatedeliminatedBigg Boss HouseBBK12

Trending News