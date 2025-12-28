ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದ ಕಾರು.. ಔಟ್‌ ಆಗಿರೋದು ಮಾಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪಂದನಾನ?

ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 12 ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಾರ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲು ಸೂರಜ್ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇಯವರು ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾಳು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾರ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಶನಿವಾರವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರಜ್ ಅವರು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಭಾನುವಾರವೂ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಳು ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಳು ಕಾರು ವಾಪಸ್ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ವಾರ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಳು ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೂರಜ್ ಹಾಗೂ ಮಾಳು ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಉಳಿದಿರುವ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಎಂದರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘು, ಧ್ರುವಂತ್, ಧನುಶ್, ರಾಶಿಕಾ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಕಾವ್ಯ, ಸ್ಪಂದನಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
