English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌! ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌! ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್

Nidhhi Agerwal in Bigg Boss : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಲುವೆಯ ಆಗಮನದಿಂದ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಳೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಢವ ಢವ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಧಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೂ ಏಕೆ..? ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 20, 2025, 06:55 PM IST
    • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
    • ಚೆಲುವೆಯ ಆಗಮನದಿಂದ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಳೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.
    • ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಧಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೂ ಏಕೆ..?

Trending Photos

ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಸದಾ ನೆಲೆಸುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ..
camera icon10
Tulsi plant
ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಸದಾ ನೆಲೆಸುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ..
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
camera icon6
Shani Rahu Ketu 2026 Effect
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
camera icon5
celebrity divorce 2025
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್‌ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
camera icon5
ಗುಲಾಬಿ ಕಲರ್‌ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌! ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್

Raja saab actress Nidhhi : ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 ರಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಭಾನುವಾರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್, ಸಂಜನಾ, ದಿಮಾನ್ ಪವನ್, ಕಲ್ಯಾಣ್, ತನುಜಾ ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶನಿವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯ ಬಹಲ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕೆಲಸ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾಯಕಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಟಾಪ್ 5 ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೋಮೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಾವ್ಯಾಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಬೀಗಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವಾ..!

ಇನ್ನು ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್‌ಗೆ ನಿಧಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಲುಲು ಮಾಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದ ಪರಿಣಾಮ ನೂಕಾಟ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದವು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Nidhhi AgerwalEmmanuelthanujademon pavan

Trending News