ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌! ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್

Raja saab actress Nidhhi : ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ರಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಭಾನುವಾರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್, ಸಂಜನಾ, ದಿಮಾನ್ ಪವನ್, ಕಲ್ಯಾಣ್, ತನುಜಾ ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶನಿವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯ ಬಹಲ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..
ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕೆಲಸ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾಯಕಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಟಾಪ್ 5 ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೋಮೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ಗೆ ನಿಧಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಲುಲು ಮಾಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದ ಪರಿಣಾಮ ನೂಕಾಟ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.