Bigg Boss Kannada: ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಆದರೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಹಳೆಯದ್ದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 16, 2025, 05:51 PM IST
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಗಳದ ಸದ್ದು
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಗಳು ಕ್ಷಣಿಕ; ಜಗಳಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ

BBK 12: ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಆದ್ರೂ ಹಳೇ ಚಾಳಿ ಬಿಡದ ರಜತ್-ಚೈತ್ರಾ..! ಜಗಳವಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋದಾ?

Bigg Boss Kannada: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸೋಮವಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಕಿಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟವಾಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಎದುರು ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದವರು ತಮ್ಮ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧ್ರುವಂತ್- ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸೂಪರ್‌ಪವರ್‌! ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಆಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಸಮಯ ಬಂತು

ಆಟದ ವೇಳೆ ರಜತ್, ಚೈತ್ರಾವನ್ನು ‘ಸುಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಚೈತ್ರಾ, “ಸುಳ್ಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿಳಾಸ” ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಈ ಮಾತು ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ರಜತ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ, “ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ನೀನು ಬರಬೇಡ” ಎಂದು ಚೈತ್ರಾ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ರಜತ್ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚೈತ್ರಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  6 ವರ್ಷ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ ನಂತರ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ!

ಇದರ ನಡುವೆ, ಹಿಂದಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಜೊತೆ ನಡೆದ ವಾಗ್ವಾದದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಚೈತ್ರಾ ಅವರದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಗಳು ಕ್ಷಣಿಕ; ಜಗಳಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
 

