ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ.. ಏಕಾಏಕಿ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿದ ವಂಶದ ಕುಡಿಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌..

BBK12 Latest News : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಜೋಡಿಗಳ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಜೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಗಿಲ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ರಕ್ಷಿತಾ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಅಥವಾ ಇತರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬೇಸರಪಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ಒಮ್ಮೆ ಗಿಲ್ಲಿಯಂತ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕು ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಕೂಡ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಆದರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ರಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಪತಿ ಆಗುವ ಅರ್ಹತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾರ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಾರ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಕತೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದುದು ರಕ್ಷಿತಾರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಈ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತಾ, “ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗುವ ಅರ್ಹತೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ಕಾವ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ರಕ್ಷಿತಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. “ಗಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಸ್ವಭಾವಗಳು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕು” ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ–ರಕ್ಷಿತಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.