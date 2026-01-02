English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರಕ್ಷಿತಾ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಕಳಚಿಟ್ಟ ಧನುಷ್..!‌ ದೊಡ್ಮನೆ ಮಂದಿ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌

bigg boss kannada season 12: ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 2, 2026, 06:49 PM IST
  • ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ರಾಕ್ಷಿತಾ ವರ್ತನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ
  • ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡಾಗ ರಾಕ್ಷಿತಾ ಪೊಸೆಸ್ಸಿವ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಧ್ರುವಂತ್‌ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು

Bigg Boss kannada season 12: ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಘು ಹಾಗೂ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಒಂದೇ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಾತುಕತೆ, ರಾಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಪೊಸೆಸ್ಸಿವ್‌ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ರಘು ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಒಂದೇ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರಾಕ್ಷಿತಾ, “ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೀರಾ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ರಘು ಕೂಡ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಾವ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, “ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಕೂರ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ರಾಕ್ಷಿತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ನೀವು ಅನ್‌ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್‌ ಫೀಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿಲ್ಲಿ V/S ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌..ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ

ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಧನುಷ್‌ ಗೌಡ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, “ರಘು ಅಣ್ಣ ಅನ್‌ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್‌ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಿತಾಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಾಕ್ಷಿತಾ ಪೊಸೆಸ್ಸಿವ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್‌ ಅವರ ಈ ಮಾತು ರಾಕ್ಷಿತಾ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಕಳಚಿಟ್ಟಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಮನೆಯೊಳಗಿನವರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಶಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, “ನಾನು ರಘು ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, “ನೀನು ತುಂಬಾ ಪೊಸೆಸ್ಸಿವ್‌ ಫೀಲ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ನೀನು ನಗ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಲೇ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ” ಎಂದು ರಾಕ್ಷಿತಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ರಾಕ್ಷಿತಾ ವರ್ತನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ  ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡಾಗ ರಾಕ್ಷಿತಾ ಪೊಸೆಸ್ಸಿವ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಧ್ರುವಂತ್‌ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ : ನಟಿ ರೇಖಾ

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಪೊಸೆಸ್ಸಿವ್‌ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾದಂತಾಗಿದೆ. ರಾಕ್ಷಿತಾಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಜತ್‌, ರಘು, ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ರಘು ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
 

