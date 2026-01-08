English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಣಿದು ಫಿನಾಲೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಘಟನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 8, 2026, 04:55 PM IST
Bigg Boss Kannada 12: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12’ ಈಗ ಫಿನಾಲೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಟಾಪ್ 6 ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ‘ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಟಾಪ್ 6’ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿನಾಲೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಆಟ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಧ್ರುವಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದದ್ದು, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಿರ್ಧಾರ. ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ವಿಲನ್‌ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌ ಗೊತ್ತಾ.?

ಟಾಸ್ಕ್ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ರಘು ಒಂದೇ ತಂಡವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ, ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ರಘು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಬಂದರು. ಆದರೆ ರಾಶಿಕಾ ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನವಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಮೂವರಿಗೂ ‘ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಟಾಪ್ 6’ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ರಘು ತಾನೇ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಘು ಅವರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲು ರಕ್ಷಿತಾ ಸ್ವತಃ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ! ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಯ ಮನೆಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಹಿರೋ..

ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ರಘು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ಅಣ್ಣ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಘು ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಫಿನಾಲೆ ಟಿಕೆಟ್‌ನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಎಮೋಷನ್‌ಗೆ ಗೆಲುವು ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ ಇದು ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

