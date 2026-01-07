ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ..ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು..ಎವಿಕ್ಷನ್ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್?

Red card: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 9 ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 90 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಇದೀಗ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಜಯ್ ಪಾರ್ವತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರವಿಡೀ ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಫಿನಾಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಡ್ರಾ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ರುದಿನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ರುದಿನ್ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಸಾಂಡ್ರಾಳನ್ನು ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆಸೆದು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಸಾಂಡ್ರಾಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.ಈ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಿನ್ನೆ ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದರು.ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ನಾವು ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿತ್ತು.
ದೂರದರ್ಶನದ ಸ್ವರೂಪ ಹೀಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಜನರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಕಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಲ್ಲ."ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೈವರ್ ಶೋ ನಂತರ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ವಿಜಯ್ ಪಾರ್ವತಿ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
