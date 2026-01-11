English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಕ್ಷಿತಾ ವಿಚಿತ್ರ ನಡುವಳಿಕೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌... ವಂಶದಕುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪಾಠ...

BBK 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದೀಗ ಗಂಭೀರ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 11, 2026, 11:23 AM IST
  • ಈ ವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ
  • ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ರಕ್ಷಿತಾ ವಿಚಿತ್ರ ನಡುವಳಿಕೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌... ವಂಶದಕುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪಾಠ...

BBK 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಘು ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಆಪ್ತವಾಗಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ವಿಚಾರವೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನರಕವಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ” ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ..! ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ರಾಜಮಾತೆ ಆಟ..?

ಸುದೀಪ್ ಮಾತುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಟದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುದೀಪ್ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಆಟದ ವೇದಿಕೆ ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಜಾಗವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದರು.

ಇನ್ನು ಈ ವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ಕಾರಿನೊಳಗಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ..

ಈ ವಾರ ಧನುಷ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯಾ, ಗಿಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರಘು, ರಾಶಿಕಾ, ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಧ್ರುವಂತ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ವಾರವೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಈ ವಾರದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
 

