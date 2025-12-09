ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ ರಘು? ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ!

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ 11ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮನೆ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಘು ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಪಾತಿ ವಿವಾದ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಘು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಕೊಡದೆ ಹಿಂಪಡೆದ ವಿಷಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಘು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಗಿಲ್ಲಿ “ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಾ?” ಎಂದು ರಘು ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಘು ಮಾತ್ರ ಚಪಾತಿ ನೀಡದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕಾ ಕೇಳಿದಾಗ ರಘು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದ್ದು, “ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಚಪಾತಿ ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡದಿರುವ ರಘುವಿನ ವರ್ತನೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಳಿ ಹೋಗಿ “ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಡಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, “ರಘು ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾವು-ಮುಂಗುಸಿಯಂತೆ. ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಂಡರೂ, ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜತೆ ಮೌಜಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ತಿಂಡಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ-ಜಗಳದ ಚಕ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳುವಂತೆ, “ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೋ ತಿಂಡಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ‘ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು-ಎರಡು ಸಲ ಕೇಳೋದನ್ನು ಸಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾವಿರ ಸಲ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ರಘು ಬೇಸತ್ತು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ವೀಕ್ಷಕರು ರಘುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಘು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.