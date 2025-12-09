English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bigg Boss
  • ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ ರಘು? ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ!

ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ ರಘು? ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ!

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಇದ್ದ ರಘು ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರ ನಡುವೆ ಏಕೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿತು? ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 9, 2025, 09:58 AM IST
  • ವೀಕ್ಷಕರು ರಘುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದೆ
  • ರಘು ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾವು-ಮುಂಗುಸಿಯಂತೆ. ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಂಡರೂ, ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡ್ತಾರೆ.! ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ರೀತಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ
camera icon6
ASTROLOGY
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡ್ತಾರೆ.! ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ರೀತಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ
ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ..
camera icon7
Most Common Dream in India
ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ..
ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೇ ವಿಚಿತ್ರ
camera icon6
Onion Ban
ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೇ ವಿಚಿತ್ರ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ.. ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಇನ್ನೆರೆಡು ವರ್ಷ 3 ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon11
vipreet rajyog 2025 effects
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ.. ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಇನ್ನೆರೆಡು ವರ್ಷ 3 ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ ರಘು? ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ!

Add Zee News as a Preferred Source

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ 11ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮನೆ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಘು ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಪಾತಿ ವಿವಾದ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಘು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಕೊಡದೆ ಹಿಂಪಡೆದ ವಿಷಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ವಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಘು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಗಿಲ್ಲಿ “ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಾ?” ಎಂದು ರಘು ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಘು ಮಾತ್ರ ಚಪಾತಿ ನೀಡದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕಾ ಕೇಳಿದಾಗ ರಘು ಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದ್ದು, “ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಚಪಾತಿ ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡದಿರುವ ರಘುವಿನ ವರ್ತನೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಳಿ ಹೋಗಿ “ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಡಿದೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, “ರಘು ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾವು-ಮುಂಗುಸಿಯಂತೆ. ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಂಡರೂ, ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜತೆ ಮೌಜಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ತಿಂಡಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ-ಜಗಳದ ಚಕ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳುವಂತೆ, “ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೋ ತಿಂಡಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ‘ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು-ಎರಡು ಸಲ ಕೇಳೋದನ್ನು ಸಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾವಿರ ಸಲ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ರಘು ಬೇಸತ್ತು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ವೀಕ್ಷಕರು ರಘುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಘು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.

GilliraghuBigg Boss Kannada 12Chapati IssueAbhishek Sreekanth

Trending News