ಗಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ.! ಅದೇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ತಾಳ್ಮೆ ಇವರಿಗೆ

BBK 12 Winner prediction : ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಗೆಳತಿ-ಗೆಳೆಯ ಎನ್ನದೇ ಕಪ್ ಎತ್ತುವ ಗುರಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಅಂದಹಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ, ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ರಕ್ಷಿತಾ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಗೆದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಆದರೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಆಟವಾಡುತ್ತ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು.. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? ಯಸ್.. ಅವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ರಘು ಮ್ಯೂಟಂಟ್.. ರಘು ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧಿಸುವವರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಘು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟಾಟರ್ಜಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇವರನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಘು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ..