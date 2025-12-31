English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗಳಿಸಿದೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅದಿದ್ಯಾಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಳು?

ಗಳಿಸಿದೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅದಿದ್ಯಾಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಳು?

Malu nipanalu : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಅವರು ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಮಾಳು ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 31, 2025, 02:14 PM IST
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರೇ
  • ಮಾಳು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಿ, ಕಪ್‌ ತರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Malu nipanalu:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಮಾದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನೀಡಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಹೌದು ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರೆ ನಾನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಅಳುತ್ತಿದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡದವರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಆರೋಪಿಸಿ ಮಾಳು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ತೆರೆ ಮರೆಯ ಗುಟ್ಟು..

ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಳು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ..ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮಾಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ನಾನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ರಗಡ್‌ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರೀ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಿತ್ತು. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಮಾಳು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಬರುವ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೇ ಹೊರ ಬಂದೆ ಅಂತಾ ಈಗಲೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ.. ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೊರ ಬರಲು ತಪ್ಪೇನು ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತಾ ಮಾಳು ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿರುದ್ಧವೇ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಔಟ್‌.. ನಯನತಾರಾ ಪೋಸ್‌ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ!
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Malu nipanalu

