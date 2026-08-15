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ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಸುಂದರಿ!.. ಆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ರಾ?

 Bigg boss Agniparikshe: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಸುಂದರಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಶೋಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 15, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:10 PM IST
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಸುಂದರಿ!.. ಆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ರಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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