/ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಸುಂದರಿ!.. ಆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ರಾ?

Bigg boss Agniparikshe: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಂತೆ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೀಸನ್ 2 ಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳಿಂದ 70 ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ 15 ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆ್ಯಂಕರ್ ಪ್ರಿಯಾ, ರಾಜಾ ಕುಮಾರಿ ಡಯಾನಾ, ಶಾಲಿನಿ ಪಟೇಲ್, ಆರ್ ಜೆ ಚರಣ್, ಮಿಥಿಲೇಶ್, ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಕರ್ಣಿ, ಅಮನ್, ಹೇಮಂತ್, ನವರಸಲು ಆರ್ ಕೆ, ರೋಹಿತ್, ದೀಪಕ್, ಭಾಗಿ ತುಳ್ಳೂರಿ, ಮಿಸ್ ಅಪೂರ್ವ, ಗಾಯಕಿ ಝಾನ್ಸಿ... ಇನ್ನು ಹಲವರು ‘ಸೀಸನ್’ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪೊದರಿಲ್ಲು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಾಯಕಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೃತಿಕಾ ಉಮಾ ಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೀಸನ್ 2 ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿಬರಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ.. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕೃತಿಕಾ ಉಮಾ ಶಂಕರ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರಾ? ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಕೃತಿಕಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಪೊದರಿಲ್ಲು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.