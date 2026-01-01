English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ಯಾಕೆ? ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಧ್ರುವಂತ್‌!

Biggboss kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಫೈಟ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ವೇಳೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಾ ಫೈಟ್‌ ನಡೆದಿದೆ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 1, 2026, 02:50 PM IST
Biggboss kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ನಡಿಯುತ್ತಲೆ ಇದೆ..ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾದಾಟವೇ ನಡೆದಿದೆ..ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಶ್ವಿನಿಯವರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ..ಇದ್ರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಘಂಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಣ್ಣೆ ಕಿಕ್‌..ಬಿಯರ್‌ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ

ಇದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಅಶ್ವಿನಿಯವರು ಇಬ್ಬರು ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲು ಮುಗಿಬಿದಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೂ ಮನರಂಜನೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೌಂಟರ್‌ ಮೇಲೆ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಇನ್ನು, ಇಂದಿನ  ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗೆ  ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ವೊಂದು ರಣರಂಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಯೇ ರಫ್‌ ಅಂಡ್‌ ಟಫ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. 

ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿರ್‌ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕು..ಈ ಆಡಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಫ್‌ ಅಂಡ್‌ ಟಫ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವಾ  ಧ್ರುವಂತ್‌ ನೇಮಕ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ..ಗಿಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ  ಧ್ರುವಂತ್‌ ಆಟವನ್ನ ಕನ್‌ಫ್ಯೂಷನ್‌ ಮಾಡುಕೊಂಡು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೇ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ..ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಕಾವ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು, ಹೇಯ್‌ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಾ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿಕೊ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಕಾವ್ಯಾ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಮನೆ ರಣರಂಗವಾಗಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ಕಂಡುಬಂದಿದು ವೀಕ್ಷರು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಳಿಸಿದೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅದಿದ್ಯಾಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಳು?

