ತನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್! ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ರೇಖಾ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ?

Actress Rekha: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬೀನಾ ರಮಣಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೇಖಾ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬೀನಾ ಅವರು ಯಾರೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಬೀನಾ ಪ್ರಕಾರ, ರೇಖಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಬಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ರೇಖಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತು.. ಹೌದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ರೇಖಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.. ರೇಖಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು..
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮುಖೇಶ್ ರೇಖಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಟಿಯ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರು.. ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ಮುಖೇಶ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿತು.. ರೇಖಾಗೆ ಮುಖೇಶ್ನ ನೋಟ, ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ತರಹ ಕಾಣುವ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಖೇಶ್ ಕುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರು..
ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಖೇಶ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದು ಬೀನಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರೇಖಾಗೆ ದೆಹಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕಾರಣ ಮುಂಬೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಳು.. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾದಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.. ಕೊನೆಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.. ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.. ಮದುವೆಯಾದ 7 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮುಖೇಶ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಖಾ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.. ಅದರ ನಂತರ, ಸಿನಿ ಗರೇವಾಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿದರು.
