English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ತನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್! ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ರೇಖಾ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ?

ತನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್! ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ರೇಖಾ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ?

Rekha Love with Amitabh Bachchan: ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ರೇಖಾ ಇಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ... ಕೊನೆಗೂ ಅವಳ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವಿದು.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 16, 2025, 04:21 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬೀನಾ ರಮಣಿ
  • ರೇಖಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು

Trending Photos

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು
camera icon7
Weight gain
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಸಕಲವೂ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Shukra Gochar
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಸಕಲವೂ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಚಿನ್ನವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವುದಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆಯೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
gold jewellery
ಚಿನ್ನವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವುದಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆಯೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
camera icon6
central government
ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
ತನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್! ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ರೇಖಾ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ?

Actress Rekha: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬೀನಾ ರಮಣಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೇಖಾ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬೀನಾ ಅವರು ಯಾರೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೀನಾ ಪ್ರಕಾರ, ರೇಖಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಬಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ರೇಖಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತು.. ಹೌದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ರೇಖಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.. ರೇಖಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್‌..

ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮುಖೇಶ್ ರೇಖಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಟಿಯ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರು.. ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ಮುಖೇಶ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿತು.. ರೇಖಾಗೆ ಮುಖೇಶ್‌ನ ನೋಟ, ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ತರಹ ಕಾಣುವ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಖೇಶ್ ಕುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರು..  

ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಖೇಶ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದು ಬೀನಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರೇಖಾಗೆ ದೆಹಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕಾರಣ ಮುಂಬೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಳು.. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾದಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.. ಕೊನೆಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.. ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.. ಮದುವೆಯಾದ 7 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮುಖೇಶ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಖಾ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.. ಅದರ ನಂತರ, ಸಿನಿ ಗರೇವಾಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್‌..

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

rekha love lifeRekha Love Life with Amitabh BachchanMukesh AggarwalMukesh Aggarwal wifeMukesh Aggarwal death

Trending News