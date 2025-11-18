ದುಡ್ಡಿರೋ ನಟಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಸರೆಯರಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಟ! ಹಿಂಗೂ ಇರ್ತಾರಾ..

Karan singh Grover: ಚಿತ್ರರಂಗವು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟವೂ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಿವಾದದ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಎಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ನಾವು ಅಂತಹ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದು, ಆ ನಟನ ಹೆಸರು ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್. ಸಣ್ಣ ಪರದೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ನಟ, ನಂತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕ್ರೇಜ್ ಈ ನಟನಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ನವದೆಹಲಿಯ ಪಂಜಾಬಿ ಸಿಖ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಮುಂಬೈನ ಐಎಚ್ಎಂನಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಮಾನ್ನ ಶೆರಾಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು 2008 ರ 'ಭ್ರಮ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು 'ಐ ಆಮ್ 24' ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಕೂಡ ಕರಣ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 2014 ರ ಚಿತ್ರ ಅಲೋನ್ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಆದರೆ ಕರಣ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ತಂದಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ನಟಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಹೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ 3 ಕೂಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಹೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ 3 ನಂತರ.. ಅವರು ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ.. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಫೈಟರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಲ್ಲಿನ ತಿರುವು ಏನೆಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯಮದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಶ್ರದ್ಧಾ ನಿಗಮ್ ಮತ್ತು ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.. ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.
