"ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ರಾಂಗ್‌ ಆಯಿತು.." ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಹೇಳಿಕೆ

Aishwarya Rai and Bobby Deol: ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ನಂತರ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ "ಔರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ಗಯಾ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಜನರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಔರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ಗಯಾ" ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಳೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರು ಆ ದೃಶ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಟ್ ಬಲೂನಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಾಳಿ ಬದಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿತು. ಬಲೂನ್ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಬಡಿಯಿತು.
"ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರೆಸಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಉತ್ತಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಬಂದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋ ಹೇಳಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತುಂಬಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ನಟಿ ಎಂದು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೂರು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, "ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾವಾದಿ. ಆ ದಿನವೂ ಅವರು ನಿಜವಾದ ನಟಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
1997 ರ "ಔರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ಗಯಾ" ಚಿತ್ರವು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿನವು ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೂ, ಅದು ಈಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರು ನಗುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದುರಂತ ಅಪಘಾತವು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಘಟನೆಯು ನಟರು ಕೇವಲ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
