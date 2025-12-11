English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಚ್ಚೇದನ ಪಡೆದು ಅರವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೀವನವೇ ವಿಚಿತ್ರ..

Aamir khan real life: ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸು, ಭಾಷೆ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಜನರು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 11, 2025, 04:56 PM IST
Bollywood Aamir khan: ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸು, ಭಾಷೆ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಜನರು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾರಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಉದ್ಯಮದ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ. 

ಈ ನಟ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರ ತೆರೆಯ ಹೊರಗಿನ ಜೀವನ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣೀರಿಡದ ಜಯಾ! ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಿಡಿಯದ ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು ಅದೆಂಥಾ ಹೃದಯ..

ಈ ನಟ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ನಟನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗ ಜನಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ.. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾದಳು. ಹಿರಿಯ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ನಟನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯೂ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಈಗ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಗೆಳತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ನಾನು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ 1986 ರಲ್ಲಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐರಾ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ 2002 ರಲ್ಲಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು.. ನಂತರ 2005 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಆಜಾದ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. 16 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ 2011 ರಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. 60 ವರ್ಷದ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ವಿಷಯ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂದು ಆಮಿರ್ ಹೇಳಿದರು.
 

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

