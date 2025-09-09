English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಡಜನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೀನ್‌ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಟ! ಇವರು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ..

Kissing scene record: ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 14 ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಲಿಪ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 9, 2025, 08:58 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ
  • ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ನಟನಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೂ ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಗಿದೆ ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆಗುವ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಗ! ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೇ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಾರಂಭ! ಇದು ಜೋತಿಷ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon7
Navratri
ಈ ರಾಶಿಗಿದೆ ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆಗುವ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಗ! ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೇ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಾರಂಭ! ಇದು ಜೋತಿಷ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ
ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 55,000 ರೂಪಾಯಿ! ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ
camera icon7
Gold rate
ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 55,000 ರೂಪಾಯಿ! ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ
ಸ್ನೇಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಮ... ಜಗತ್ತೇ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ; ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಂತಿರುವರು
camera icon6
zodiac signs that are good friends
ಸ್ನೇಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಮ... ಜಗತ್ತೇ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ; ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಂತಿರುವರು
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
camera icon6
GURU GOCHARA
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
ಡಜನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೀನ್‌ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಟ! ಇವರು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ..

Actor Aamir Khanಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ನಟನಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೂ.. ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್. ಅವರು ನಟಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ನಾಯಕಿ ಲಿಪ್‌ಲಾಕ್ ನೀಡಬೇಕು. ಇದೇ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಶೇಷತೆ.. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೀನ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟನಾಗಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 14 ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಪ್‌ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಈಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ.. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್‌ರಂತಹ ನಾಯಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಾಯಕ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಿಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ನಾಯಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ. ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಲಿಪ್ ಕಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ನಟ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅತಿಸಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ! ನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಸೌತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ..

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 14 ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಇವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ (ಮೌತ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್) ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ! ನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಸೌತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ..

1984 ರಲ್ಲಿ 'ಹೋಳಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆಮಿರ್, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಿತು ಗಿಡ್ವಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 1988 ರ 'ಖಯಾಮತ್ ಸೆ ಖಯಾಮತ್ ತಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಜೊತೆ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೀನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.. 1990 ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ದಿಲ್' ನಲ್ಲಿ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆ ಲಾಂಗ್ ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಜೋ ಜೀತಾ ವೋಹಿ ಸಿಕಂದರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಜೊತೆ, 'ಅಕೇಲೆ ಹಮ್ ಅಕೇಲೆ ತುಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ, ನಂತರ 'ಮನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೀನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು..

ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 'ಬಾಜಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚುಂಬನದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟ್‌ ಮಾಡಿದರು.. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ನಡುವಿನ ಲಾಂಗ್‌ ಕಿಸ್ ದೃಶ್ಯವು 1996 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ' ಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ದೃಶ್ಯವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಚುಂಬಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು 'ಗುಲಾಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ,  'ಸರ್ಫರೋಷ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಜೊತೆ, ಮೇಲಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೀನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.  ಇದಲ್ಲದೇ 'ಧೂಮ್ 3' ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚುಂಬನದ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 

 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

aamir khanAamir Khan Kiss DayAamir Khan kissing scenesaamir khan moviesBollywood Romance

Trending News