ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯ ಮದುವೆ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೀವನದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್

Govinda secret marriage : 1980 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ನೀಲಂ ಕೊಠಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಲವ್ 86' ಮತ್ತು 'ಖುದ್ಗರ್ಜ್' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿತು.
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗೋವಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದವು. ನೀಲಂ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆಂದರೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುನೀತಾ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವಾಡಿದರು. ಒಮ್ಮೆ, ಗೋವಿಂದ ಸುನೀತಾ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಜಗಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದುಕೊಂಡರು. "ಆ ಜಗಳದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುನೀತಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನೀಲಂ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ನೀಲಂ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗೋವಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು 1987 ರಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸುನೀತಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸುನೀತಾ ಮುಂಜಾಲ್. ಗೋವಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹದ ನಂತರ, ಅವರ ಹೆಸರು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿತು. ಅವರ ವಿವಾಹವು ಮಾರ್ಚ್ 11, 1987 ರಂದು ಬಹಳ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಷ್ಟು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನೀಲಂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನೀಲಂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರ ತಂಡ ಆ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಗೋವಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಟ, ಡಾನ್ಸರ್, ಹಾಸ್ಯನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಹೌದು. 1986 ರಲ್ಲಿ 'ಲವ್ 86' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 130 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 'ಆಂಖೇನ್', 'ಕೂಲಿ ನಂ. 1' ಮತ್ತು 'ಹೀರೋ ನಂ. 1' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಐಕಾನ್ ಆದರು. 'ಹಸೀನಾ ಮಾನ್ ಜಾಯೇಗಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 10 ನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರದೆಯ ತಾರೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.