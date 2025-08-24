English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಚ್ಛೇದನ ಸುದ್ದಿ ನಡುವೆ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅಸಲಿ ಮುಖ..! ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ 

Actor Govinda Sunita divorce : ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊನೆಗೂ ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಶಿ ಸಿನ್ಹಾ ಇಬ್ಬರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 24, 2025, 12:55 PM IST
    • ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ
    • ನಟ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ
    • 38 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಗೋವಿಂದಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಸುನೀತಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ವಿಚ್ಛೇದನ ಸುದ್ದಿ ನಡುವೆ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅಸಲಿ ಮುಖ..! ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ 

Actor Govinda Divorce : ನಟ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿವೆ. 38 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಗೋವಿಂದಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಸುನೀತಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮುಂಬೈನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಾ ವಿರುದ್ಧ ಸುನೀತಾ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಶಿ ಸಿನ್ಹಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದಾ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ನಡುವಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:3 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಶವ..! ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಂಪತಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಅಲ್ಲದೆ, ಗೋವಿಂದ ಅಥವಾ ಸುನೀತಾ ಇಬ್ಬರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದಂಪತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ? ಸುನೀತಾ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಶಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ "ಜಿಂಗೋ" ಸೆಕೆಂಡ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ..!

ಅಂದಹಾಗೆ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಚಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Actor GovindaSunita AhujaShashi sinhaGovinda DivorceGovinda wife

