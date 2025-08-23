English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಕರಗಲಿಲ್ಲ.. ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕುರಿತು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟನ ಪತ್ನಿ

Sunita Ahuja Govinda: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 23, 2025, 11:59 AM IST
  • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ
  • ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ

Trending Photos

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ.. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ..
camera icon5
Gold price today
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ.. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ..
ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga
ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 59% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 59% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಇಂದು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಶುರು! ರಾಜವೈಭೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!
camera icon8
Shani Amavasya
ಇಂದು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಶುರು! ರಾಜವೈಭೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!
ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಕರಗಲಿಲ್ಲ.. ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕುರಿತು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟನ ಪತ್ನಿ

Bollywood actor Govinda: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ.. ಏಕೆಂದರೇ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2024 ರಂದು ಬಾಂದ್ರಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮರಾಠಿ ನಟಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋವಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಮರಾಠಿ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ..! ಕೇವಲ 13,396 ರೂ.ಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಬಂಗಾರ..! ನಂಬೋಕು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ದರ ಕುಸಿತ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಗೋವಿಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈಗ, ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಂದು ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗೋವಿಂದನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ..! ಕೇವಲ 13,396 ರೂ.ಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಬಂಗಾರ..! ನಂಬೋಕು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ದರ ಕುಸಿತ

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ʼಗೋವಿಂದ ಹಸಿವಾದಾಗ, ಏನಾದರೂ ಬಯಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಗೋವಿಂದನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವಷ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 90 ರ ದಶಕದ ಗೋವಿಂದನನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸುನೀತಾ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌಟರ್‌ಫ್ಲೈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ 1955 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(1)(i),(ia),(ib) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗೋವಿಂದ ಅಥವಾ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

GovindaBollywood Actor GovindaActor GovindadivorceGovinda Divorce

Trending News