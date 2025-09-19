ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ..! ಪಾರ್ಟಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..? ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ.

Dawood Ibrahim: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ಹೆಸರಾದವರು. 1993ರ ಮುಂಬೈ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅಂದು ಕೇವಲ ಅಬು ಸಲೇಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭೂಗತ ಡಾನ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಾವೂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ “ಯಲ್ಗಾರ್” ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾವೂದ್ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. 1991ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ದಾವೂದ್ ಸಹೋದರ ಅನೀಸ್ ಕೂಡಾ ಯಲ್ಗಾರ್ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಯಲ್ಗಾರ್ ತಂಡದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದಾವೂದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮಿರ್ಚಿ, ಶರದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಛೋಟಾ ರಾಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಯಲ್ಗಾರ್ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾವಿದರೂ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಲೋಕದ ನಂಟಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿವಾದಗಳ ಕವಲುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿತು.