English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ..! ಪಾರ್ಟಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..? ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ.

bollywood actor in Dawood Ibrahim home : ಭೂಗತ ಡಾನ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನೊಬ್ಬ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದನೆಂಬ ಸಂಗತಿ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಆ ಹೀರೋ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 19, 2025, 12:15 PM IST
  • ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಯಲ್ಗಾರ್ ತಂಡದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು.
  • 1991ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ದಾವೂದ್ ಸಹೋದರ ಅನೀಸ್ ಕೂಡಾ ಯಲ್ಗಾರ್ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Trending Photos

ಏಕಾಏಕಿ ಜೀರೋ ಸೈಜ್‌ ಆದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ...! ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಿಸ್‌ವರ್ಲ್ಡ್‌
camera icon7
Miss Universe 2021 India
ಏಕಾಏಕಿ ಜೀರೋ ಸೈಜ್‌ ಆದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ...! ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಿಸ್‌ವರ್ಲ್ಡ್‌
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon7
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
camera icon7
ACTRESS
ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೇ 34 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon5
8th pay commission new update
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೇ 34 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ..! ಪಾರ್ಟಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..? ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ.

Dawood Ibrahim: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ಹೆಸರಾದವರು. 1993ರ ಮುಂಬೈ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್‌ ಅವರ ಅಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್  ಸಂಪರ್ಕ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅಂದು ಕೇವಲ ಅಬು ಸಲೇಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭೂಗತ ಡಾನ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಾವೂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ನಟನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎಂದಾಗ ನಾನು ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅತ್ತಿದ್ದೆʼ.. ನಟಿ ಮೀನಾ  

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ “ಯಲ್ಗಾರ್” ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾವೂದ್‌ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. 1991ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ದಾವೂದ್ ಸಹೋದರ ಅನೀಸ್ ಕೂಡಾ ಯಲ್ಗಾರ್ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಯಲ್ಗಾರ್ ತಂಡದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್‌ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!   

ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದಾವೂದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮಿರ್ಚಿ, ಶರದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಛೋಟಾ ರಾಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಯಲ್ಗಾರ್ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾವಿದರೂ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಲೋಕದ ನಂಟಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿವಾದಗಳ ಕವಲುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿತು.
 

Sanjay Dutt and Dawood Ibrahimwhen did Sanjay Dutt meet Dawood Ibrahimwhen did Sanjay Dutt go to Dawood Ibrahim partywhat did Sanjay Dutt say about Dawood Ibrahimabout Sanjay Dutt

Trending News