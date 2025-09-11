Actor jackie shroff: ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬರದ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಜೋಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಗ್ಲಾಮರ್ನ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ, ಕೆಲವು ತಾರೆಯರು ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಬ್ರಾಂಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಚುಂಬನದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ವರ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು 'ಆಯಿನಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸಿತು.. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬ್ರಾಂಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ 'ಸೆಕ್ಸಿ ಶ್ರಾಫ್' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ 'ವರ್ಧಿ' (1989) ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಪಾತ್ರದ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು.. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ 'ರಾಮ್ ಲಖನ್' ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಅವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 'ಐನಾ' (1993) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದಾಗ ಜಾಕಿ ಕೂಡ ಕಿಸ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಅವರಂತಹ ಸಹನಟರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು ಎಂದು ಜಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ರಶ್ ಕೇವಲ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದಾಟಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕಿಯ ಪುರುಷತ್ವದ ಇಮೇಜ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮೃದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು.
ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಂತರವೂ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರುಶೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು 'ಹೌಸ್ಫುಲ್ 5' ಮತ್ತು 'ಥಾನ್ವಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು 'ಥು ಮೇರಿ ಮೇ ತೇರಾ ಮೇ ತೇರಾ ತು ಮೇರಿ' ಮತ್ತು 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ, ಜಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
