"ನನಗೀಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ".. ಎನ್ನುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಆಸೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 12, 2025, 05:17 PM IST
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಅವರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.
  • ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Salman Khan Shocking statemnet: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ದಬಾಂಗ್ ಖಾನ್, ಖಂಡಿತ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಐಪಿಎಲ್ ಕಾರಣ. ಇಂದು, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಐಪಿಎಲ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಈ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ತಂಡಗಳಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ನನಗೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಆಫರ್ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಷಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಐಎಸ್‌ಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶೈಲಿ. ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್, ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಐಪಿಎಲ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಲೀಗ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಲೀಗ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು." ಎನ್ನುತ್ತಾ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕದನ"ದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ಸಿಕಂದರ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ "ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್" ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2020 ರ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಟಗಾರರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಂಡೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

