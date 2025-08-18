Salman Khan: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯರಾಗುವವರು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾನೆ.
ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕರು ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ನತ್ ಖರೀದಿಸಿದರು.. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕಾಗಿ 25 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜಲ್ಸಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ವಿಭಿನ್ನ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಅವರು 1 BHK ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇತರ ನಾಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 2900 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್ ರಿಚ್..
59 ವರ್ಷದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇನ್ನೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ 1BHK ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್ ರಿಚ್..
ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮನ್ನತ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜಲ್ಸಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೆಳ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 1BHK ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಬಯಸುವುದೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಈಗ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ವೈ ಕೆಟಗರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಗಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪನ್ವೇಲ್ನಲ್ಲಿ 150 ಎಕರೆ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.