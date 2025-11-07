English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಈಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್!‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಕಿಂಗ್‌ ಹೃದಯವನ್ನಾಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಇವರೇ..

ಈಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್!‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಕಿಂಗ್‌ ಹೃದಯವನ್ನಾಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಇವರೇ..

Sharukh Khan love story: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಗೆಳತಿ ಯಾರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಕಿಂಗ್‌ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 7, 2025, 02:18 PM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ತಿಳಿದಿದೆ
  • ಇಂದು, ಶಾರುಖ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Haire Remedies
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ!? ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..
camera icon7
Anushka Shetty wedding fix
ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ!? ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..
ನಯನತಾರಾ - ತ್ರಿಶಾ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏಕಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದ ಸುಂದರಿಯರು ನಡುವೆ ಅದು ಆಗ್ಬಾರದಿತ್ತು
camera icon6
Trisha Krishnan
ನಯನತಾರಾ - ತ್ರಿಶಾ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏಕಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದ ಸುಂದರಿಯರು ನಡುವೆ ಅದು ಆಗ್ಬಾರದಿತ್ತು
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತಾಯಿ...! ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್..!
camera icon6
who is Zohran Mamdani
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತಾಯಿ...! ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್..!
ಈಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್!‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಕಿಂಗ್‌ ಹೃದಯವನ್ನಾಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಇವರೇ..

Sharukh Khan: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಟನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಂತಿದೆ. ಇಂದು, ಶಾರುಖ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಟನಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹ, ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ನಟನಿಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಗೆಳತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಟ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ!? ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..

"ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್" ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ನಟನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೆಳತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ 'ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗೌರಿ..' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟನ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ!? ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..

ಇನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿಯ ಮದುವೆ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 1991 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಆಗ ಶಾರುಖ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ಶಾರುಖ್ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್, ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್‌ರಾಮ್ ಖಾನ್.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Shah Rukh Khanking khan first girlfriendaryan khan girlfriendshahrukh khan girlfriendshahrukh sabri girlfriend

Trending News