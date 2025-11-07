ಈಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್!‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಕಿಂಗ್‌ ಹೃದಯವನ್ನಾಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಇವರೇ..

Sharukh Khan: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಟನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಂತಿದೆ. ಇಂದು, ಶಾರುಖ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಟನಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹ, ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ನಟನಿಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಗೆಳತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಟ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
"ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್" ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ನಟನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೆಳತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ 'ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗೌರಿ..' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟನ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು..
My wife Gauri https://t.co/PyOqFUf7zz
— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 12, 2023
ಇನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿಯ ಮದುವೆ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 1991 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಆಗ ಶಾರುಖ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ಶಾರುಖ್ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್, ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಮ್ ಖಾನ್.