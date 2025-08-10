ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಶಕಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ‘ಗದರ್’, ‘ಬಾರ್ಡರ್’ ಮತ್ತು ‘ಅರ್ಜುನ್’ನಂತಹ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಗಳಿಸುವ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗುರುದಾಸ್ಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2019ರಿಂದ 2024ರ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸದರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ಈಗ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 31,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಮೊತ್ತ 25,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 31,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಪಿಂಚಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಐಪಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು?
ಪಿಂಚಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ಗೆ ಜೀವಮಾನದ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರಕಿದೆ.ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಎಸಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಟರ್ಹೆಡ್, ಉಚಿತ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ‘ಗದರ್ 2’ (2023) ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಜಾಟ್’ ಚಿತ್ರವು ಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಬಾರ್ಡರ್ 2’, ‘ಲಾಹೋರ್ 1947’ ಮತ್ತು ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಸಂಸದರಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಿದೆ.