English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ..!

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ‘ಗದರ್’, ‘ಬಾರ್ಡರ್’ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 10, 2025, 12:42 PM IST
  • 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, 2024ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
  • ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಸಿಕ 31,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಉಚಿತ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ, ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಅತಿಥಿಗೃಹ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Trending Photos

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
camera icon6
Ganapati favorite zodiac signs
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
camera icon6
heart attack
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
camera icon6
Gastritis
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
camera icon6
How to prepare homemade face pack
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ..!

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಶಕಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ‘ಗದರ್’, ‘ಬಾರ್ಡರ್’ ಮತ್ತು ‘ಅರ್ಜುನ್’ನಂತಹ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಗಳಿಸುವ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ

ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಗುರುದಾಸ್ಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2019ರಿಂದ 2024ರ ಜೂನ್‌ವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸದರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ಈಗ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 31,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಮೊತ್ತ 25,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 31,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಪಿಂಚಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್‌ಗೆ ಹಲವು ವಿಐಪಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು?

ಪಿಂಚಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್‌ಗೆ ಜೀವಮಾನದ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರಕಿದೆ.ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಎಸಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಟರ್‌ಹೆಡ್, ಉಚಿತ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿನ್ನೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್

ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ‘ಗದರ್ 2’ (2023) ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಜಾಟ್’ ಚಿತ್ರವು ಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಬಾರ್ಡರ್ 2’, ‘ಲಾಹೋರ್ 1947’ ಮತ್ತು ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.

ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಸಂಸದರಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಿದೆ.

 

Sunny DeolSunny deol moviesSunny Deol next movieSunny Deol imagesSunny Deol pension

Trending News