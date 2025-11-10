English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..

ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..

bollywood actors movie cotroversy: ವೃತ್ತಿಪರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೆ, ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸಿರುವ ಹಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 10, 2025, 03:58 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಬಾರಿ, ನಟರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
  • ಅವರು ನಾಯಕಿರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಾರೆ

ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..

movie cotroversy scene: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಬಾರಿ, ನಟರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾಯಕಿರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಾರೆ.. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಆ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.. ವೃತ್ತಿಪರ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೆ, ನಟರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೋಡಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಘಟನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ.. 

'ಪ್ರೇಮ್ ಧರ್ಮ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಜೊತೆ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು 'ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ' ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಜೊತೆ 'ಪ್ರೇಮ್ ಧರ್ಮ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಟ ಡಿಂಪಲ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರ 'ಕಟ್' ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾಗೆ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಮದುವೆಯಾದ್ರೆನೇ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ.. ಗಂಡ ಇದ್ರೇನೆ ಮಗು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌!   

ದಲೀಪ್ ತಹಿಲ್ ಜೊತೆ ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.. ಆ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.. ಇದರಿಂದ ನಟಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.. ಆತನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುದಿಲ್ಲ.. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ದಲೀಪ್‌ ಅವರಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ.. ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವೇ ಹಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜಯಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 

ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ನಟಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅದು ಮಿಥುನ್‌ ಜೊತೆಗಲ್ಲ.. ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ನಡುವೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಂಜಿತ್ ಮಾಧುರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.. 

ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾಧುರಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯ ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಧುರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾಧುರಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು.. ಈ ದೃಶ್ಯವು ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

