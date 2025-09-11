ಆ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರು! ಯಾರಾದ್ರು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಳ್ತಾರಾ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ..

shah rukh khan: ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಟರು. ಒಂದೆಡೆ, ಆಮಿರ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು 1000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿವೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಮಿರ್ ಅವರನ್ನು 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಟರು. ಆದರೆ 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.ಇದು 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ನಾಯಕ್: ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ನಟರಾದ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.'ನಾಯಕ್: ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ' ಚಿತ್ರ 2001 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕವಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʻಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ಳು..ʼ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಕುರಿತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಇದು 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಮುದಲ್ವನ್' ನ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ಚಿತ್ರವು 24 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಆಫರ್ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, "ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಮೊದಲು, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 'ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನಿಲ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 'ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಶಾರುಖ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು."ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇದು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ರೇಖಾ ಮದುವೆ! ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ತಂದವರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ, ಆಮಿರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದರು. 'ಮುದಲ್ವನ್' ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಾರುಖ್ ತಮ್ಮ 'ಫಿರ್ ಭಿ ದಿಲ್ ಹೈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು.