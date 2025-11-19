English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಯ್ತು! ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯ ವಿನಯ ನೋಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Actress Aishwarya Rai: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 19, 2025, 06:23 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು

ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಯ್ತು! ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯ ವಿನಯ ನೋಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Narendra Modi and Aishwarya Rai: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಸಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. 

A post shared by Log Kis Kisko Tokenge (@log.kis.kisko.tokenge)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇನೆʼ.. ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ!  

ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರೇ ಗ್ರೇಟ್.. ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇನೆʼ.. ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ!  

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಜಾತಿ... ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಧರ್ಮ... ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಅದು ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Prime Minister Narendra ModiNarendra ModiBollywoodACTRESSbollywood Actress aishwarya rai

