2011 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಸೆಲೀನಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವು ಹೊರಬಂದಿದೆ
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾಜಿ ಸುಂದರಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸೆಲೀನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಈಗ ಅಯೋಮಯವಾಗಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೀನಾ ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಮಗ ಶಂಶೇರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2011 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಸೆಲೀನಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವು ಹೊರಬಂದಿದೆ. 'ನನ್ನ ದಿವಂಗತ ಮಗ ಶಂಶೇರ್ನನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಅವನ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಈ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ,' ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ನಂತರ ಸೆಲೀನಾ ಈಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಕ್ಕಳ ಜಂಟಿ ಪಾಲನೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಪತಿ ಪೀಟರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಲೀನಾ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದು ದುಬೈ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಎಂದು ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೆಲೀನಾ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ತನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಲೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.