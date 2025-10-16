English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 5ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು 19 ವರ್ಷದ ನಟಿ ನಿಧನ! 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ದುರ್ಮರಣ

5ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು 19 ವರ್ಷದ ನಟಿ ನಿಧನ! 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ದುರ್ಮರಣ

Actress lifestyle : ಅದ್ಭುತ ಚೆಲುವು, ನಟನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ.. 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಾದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ 5ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು 19 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 16, 2025, 10:47 AM IST
    • ಅದ್ಭುತ ಚೆಲುವು, ನಟನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ..
    • 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನ.
    • 5ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು 19 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಧನರಾದರು..

5ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು 19 ವರ್ಷದ ನಟಿ ನಿಧನ! 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ದುರ್ಮರಣ

Divya Bharti life story : ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಮುದ್ದು ಹುಡುಗಿ.. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಾವು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಯಾರು ಆ ಚೆಲುವೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ನಟಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ.. ಈ ಅಪರೂಪದದ ಚೆಲುವೆಯ ಸಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದುರಂತ. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿ.. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಚಲನವಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:3 ವಾರಕ್ಕೆ ಫಿನಾಲೆ.. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಮೀರಿದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌! ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಔಟ್‌... ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಮೂವರ ಆಗಮನ!

ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ 1990 ರಲ್ಲಿ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ನೀಲಾ ಪೆನ್ನೆ' ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ವಿಫಲವಾಯಿತು. 1990 ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ರಾಜಾ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ದಿವ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ 1992 ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ವಿಶ್ವಾತ್ಮ' ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 1992 ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್-ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರ 'ಶೋಲಾ ಔರ್ ಶಬ್ನಮ್' ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.

ಅದೇ ವರ್ಷ, ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎದುರು 'ದೀವಾನಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಟಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ತದನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:49ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾದ ನಟಿ ಮೀನಾ? ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಜೊತೆ ಹಸೆಮನೆ ಏರಲು ಸಿದ್ದವಾದ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 1993 ರಂದು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಮಹಡಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ದಿವ್ಯಾ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. 1992 ರಿಂದ 1993 ರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು 14 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಶತ್ರಂಜ್', ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1993 ರಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

