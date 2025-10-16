5ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು 19 ವರ್ಷದ ನಟಿ ನಿಧನ! 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ದುರ್ಮರಣ

Divya Bharti life story : ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಮುದ್ದು ಹುಡುಗಿ.. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಾವು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಯಾರು ಆ ಚೆಲುವೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ನಟಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ.. ಈ ಅಪರೂಪದದ ಚೆಲುವೆಯ ಸಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದುರಂತ. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿ.. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಚಲನವಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ 1990 ರಲ್ಲಿ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ನೀಲಾ ಪೆನ್ನೆ' ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ವಿಫಲವಾಯಿತು. 1990 ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ರಾಜಾ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ದಿವ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ 1992 ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ವಿಶ್ವಾತ್ಮ' ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 1992 ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್-ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರ 'ಶೋಲಾ ಔರ್ ಶಬ್ನಮ್' ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.
ಅದೇ ವರ್ಷ, ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎದುರು 'ದೀವಾನಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಟಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ತದನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 1993 ರಂದು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಮಹಡಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ದಿವ್ಯಾ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. 1992 ರಿಂದ 1993 ರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು 14 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಶತ್ರಂಜ್', ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1993 ರಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.