English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀಯಾ.. ಹಿರೋಯಿನ್‌ ಮಟೀರಿಯಲ್‌ ಅಲ್ಲ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಇಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್‌ ನಟಿ! ಈಕೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿನೇ ಯಾರಿಲ್ಲ..

Famous Actress: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಕಾಜೋಲ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 7, 2025, 08:02 PM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕಿಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು

Trending Photos

ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon10
numerology
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು
camera icon9
Coconut oil
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು
ಸತತ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್.. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬರೀ ರೂ. 65,000!
camera icon6
GOLD RATES
ಸತತ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್.. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬರೀ ರೂ. 65,000!
ಈತನೇ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಫರ್ಸ್ಟ್‌ ಲವ್‌! ಸ್ಯಾಮ್‌ ಅನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಈತ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೂ ಅಲ್ಲ..
camera icon11
Samantha Ruth Prabhu
ಈತನೇ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಫರ್ಸ್ಟ್‌ ಲವ್‌! ಸ್ಯಾಮ್‌ ಅನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಈತ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೂ ಅಲ್ಲ..
ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀಯಾ.. ಹಿರೋಯಿನ್‌ ಮಟೀರಿಯಲ್‌ ಅಲ್ಲ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಇಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್‌ ನಟಿ! ಈಕೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿನೇ ಯಾರಿಲ್ಲ..

Bollywood Actress Kajol: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕಿಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಾಯಕಿ ಯಾರು? 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತತ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಆಗ ಹುಡುಗರ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವರನ್ನು ದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಬಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಅವಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ? ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಣಿ!  

ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿ ಕಾಜೋಲ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತನ್ನನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನೀನು ಕಪ್ಪು.. ದಪ್ಪಗಿದ್ದೀಯಾ.. ನಾಯಕಿ ಮಟಿರೀಯಲ್‌ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.." ಎಂದು ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿ ಕಾಜೋಲ್, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ನೋಟ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, "ಕಾಜೋಲ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವದಂತಿಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ? ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಣಿ!  

ಈ ನಟಿ ಕೇವಲ 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು. 1992 ರಲ್ಲಿ ಬೇಖುಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಜಿಗಢ್, ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ (ಡಿಡಿಎಲ್ಜೆ), ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 'ಡಿಡಿಎಲ್' ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕಾಜೋಲ್ ತನ್ನ ಸಹ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜೋಲ್ ತಂದೆ ಸೋಮು ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ತನುಜಾ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ. ಪತಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಹಲ್ಚಲ್'. ಆ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 'ಹಲ್ಚಲ್' ನಿಂದ 'ತನ್ಹಾಜಿ' ವರೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಕಾಜೋಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kajol BiographyKajol StrugglesBollywood Actress KajolKajol Body ShamingKajol Career Journey

Trending News