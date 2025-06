ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ: ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್‌

kajol statement about ramoji film city : ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಸಿಟಿ. ನೂರಾರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜೋಲ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ತಮಗಾದ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್‌ ಹೇಳಿದರು.

ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಕಾಜೋಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

I’ve experienced some unsettling energy during shoots— certain locations were so Scary, all I wanted was to get out and never return.#RamojiFilmCity in #Hyderabad, for instance, is famously known as one of the most haunted places in the world.

