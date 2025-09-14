English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ: ಇಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ, 700 ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡತಿ!

Bollywood Actress tulip Joshi: ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 14, 2025, 07:29 PM IST
  • ನಟನೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ.
  • 'ಜೈ ಹೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.
  • ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

Trending Photos

ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
camera icon8
diwali gift for epf members
ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
jiya jale song
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
camera icon16
beauty pageants
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ: ಇಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ, 700 ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡತಿ!

Tulip Joshi: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟನೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದು ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೇರೆ ಯಾರ್ ಕಿ ಶಾದಿ'ಯಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ನಟಿ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಗೊಂಡು, ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ 'ಮೇರೆ ಯಾರ್ ಕಿ ಶಾದಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ 'ಸೂಪರ್' ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್ ಅವರ 'ಬಚ್ಚನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಜೈ ಹೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ನಟ! ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ವಿವರಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು

ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು - ಅದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಹೌದು, ನಟಿ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಒಬ್ಬ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮತ್ತು ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

700 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ವಿನೋದ್ ಅವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನ 19ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್‌ನ ಸಿಒ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಂತರ ಉದ್ಯಮಿಯಾದರು. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಿಮ್ಮಯಾ (Kimaya) ಎಂಬ ಸಲಹಾ ಕಂಪನಿ ಇಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವಂತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮದುವೆ! ಕೊನೆಗೂ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

BollywoodACTRESSTULIP JOSHIAstrologerVinod Nair

Trending News