English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʻನಾನು ಕಮಿಟ್ ಆಗದ ಕಾರಣ 30 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ..ʼ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್!

ʻನಾನು ಕಮಿಟ್ ಆಗದ ಕಾರಣ 30 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ..ʼ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್!

Famous Actress sensational comments: ʻನಾನು ಕಮಿಟ್ ಆಗದ ಕಾರಣ 30 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ..ʼ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Dec 12, 2025, 05:48 PM IST
  • ʻನಾನು ಕಮಿಟ್ ಆಗದ ಕಾರಣ 30 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ..ʼ
  • ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ

Trending Photos

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ಗೆ &#039;ಬಿಗ್ ಬಾಸ್&#039;ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ..
camera icon9
Bigg Boss Kannada 12
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ..
ಬೇರೋಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!
camera icon5
Africa
ಬೇರೋಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!
ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಭಾವುಕ! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
camera icon6
Abhishek Bachchan
ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಭಾವುಕ! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಅಪಾರ ಧನ ಲಾಭ
camera icon6
Trigrahi Yog
ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಅಪಾರ ಧನ ಲಾಭ
ʻನಾನು ಕಮಿಟ್ ಆಗದ ಕಾರಣ 30 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ..ʼ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್!

ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದೀಗ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಟ್ ಆಗದ ಕಾರಣ 30 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಟನಾಗಲಿ ನಟಿಯಾಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲವು ನಟಿಯರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. 

ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ 20 ರಿಂದ 30 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರಂತೆ. ಈ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್.

ಮರ್ಡರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಬೋಲ್ಡ್‌ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದವರು. ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಅನೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತರು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾವು ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಬೋಲ್ಡ್‌ ದೃಶ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ? ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಾಯಕರ ಷರತ್ತನ್ನು ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಕಮಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸುಮಾರು 30 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಫರ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ʼನನಗಿರುವುದು ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಗೆಳತಿ..ʼ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೃದಯ ಕದ್ದವಳ ಹೆಸರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್!‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಮಿಂಚಿಂಗ್‌

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Mallika Sherawatbollywood actresscasting couch

Trending News