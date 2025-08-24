English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress life : ನಟಿಯ ದೇಹ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು..., 'ಆ' ದಿನ, ಪೊಲೀಸ್ ಸೈರನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೊಳಗಿತು, ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿತು... ನಟಿಯ ದರುಂತ ಅಂತ್ಯವು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿತ್ತು...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 24, 2025, 12:39 PM IST
    • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
    • ನಟಿಯ ದೇಹ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು
    • ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

3 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಶವ..! ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Nalini jaywant life : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ... ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2010 ರಂದು, ಚೆಂಬೂರಿನ ಯೂನಿಯನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿತು... ಪೊಲೀಸರು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂಗಲೆಯ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.  ಬಂಗಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಒಂದು ದೇಹವು 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು... ಆ ದೇಹವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ನಟಿ ನಳಿನಿ ಜಯವಂತ್ ಅವರದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್‌ ಆದ್ರು ನೆಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ "ಜಗ್ಗುದಾದಾ" ಸುಂದರಿ ಈಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

ನಳಿನಿ 1926 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಸರಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಳಿನಿ 'ಬೆಹನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನಳಿನಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ನಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೀರೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ... ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು... ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಳಿನಿಯ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೇಲರ್‌ ರಿಲೀಸ್

ಆದರೆ ಪತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ನಳಿನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಳು... ಸಮಾಜದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು 2010 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು, ಆದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ACTRESSBollywoodNEWSActress Death

