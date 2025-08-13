English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ.. ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನಿಧನ!

Actress Passed Away: 'ದೇವದಾಸ್' ನಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಜೀಮಾ (77) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 13, 2025, 11:25 AM IST
  • ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು
  • ಮಾರ್ಚ್ 25, 1948 ರಂದು ನಾಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಜೀಮಾ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು

ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ.. ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನಿಧನ!

Actress Nazima: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 1960-70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಜೀಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.'ದೋ ಬಿಘಾ ಜಮೀನ್' ಮತ್ತು 'ದೇವದಾಸ್' ನಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನಾ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಜೀಮಾ, 77 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ದಾದರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 25, 1948 ರಂದು ನಾಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಜೀಮಾ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವಿಮಲ್ ರಾಯ್ ಅವರ 'ದೋ ಬಿಘಾ ಜಮೀನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಬೇಬಿ ಚಂದ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಲರಾಜ್ ಸಾಹ್ನಿಯವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 'ದೇವದಾಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೋಟಿ ಪಾರೋ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಅದು ನಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರಳವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು.!

ನಜೀಮಾ ಅವರು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ನಿಶಾನ್', 'ರಾಜಾ ಔರ್ ರ್ಯಾಂಕ್', 'ಔರತ್' ಮತ್ತು 'ಡಾಲಿ' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ನಜೀಮಾ ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. 'ಏ ದಿನ್ ಬಹರ್ ಕೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು.

ನಜೀಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಯಕಿಯ ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರನ್ನು 'ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಹೋದರಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 'ಮನಾಚಾಲಿ', 'ಪ್ರೇಮ್ ನಗರ', 'ಅನುರಾಗ್', 'ಬೀಮಾನ್' ಮತ್ತು 'ಅರ್ಜು' ನಂತಹ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರ ಜರೀನ್ ಬಾಬು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

bollywood actressಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಬಾಲಿವುಡ್ ಸುವರ್ಣಯುಗನಜೀಮಾಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು

