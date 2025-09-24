English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಾಣೆಯಾದಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ್ದ ಅಂದಗಾತಿ

Priya Gill: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊರೆದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 24, 2025, 01:30 PM IST
  • ಆರತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ.
  • ಈ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
  • ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ 1995 ರ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.

Priya Gill: ನೀವು 90 ರ ದಶಕದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ, "ಸಿರ್ಫ್ ತುಮ್" ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಎದುರು ಆರತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ "ಜೋಶ್" ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಮುಖ, ಸೌಮ್ಯ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಈ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ 1995 ರ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, 1996 ರಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಎಬಿಸಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ 'ತೇರೆ ಮೇರೆ ಸಪ್ನೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಚೂರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 1999 ರಲ್ಲಿ, 'ಸಿರ್ಫ್ ತುಮ್' ಚಿತ್ರವು ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸೂಟ್-ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ ಜನರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಅದೇ ವರ್ಷ, 1999 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ "ಜೋಶ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್‌ ಪಡೆದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ. ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಇಮೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಿಯಾಳನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇನ್ನೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಟಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.

ಪ್ರಿಯಾ ನಂತರ "ಬಡೆ ದಿಲ್ವಾಲೆ," "ರೇಷಮ್ ಕಿ ಡೋರಿ," ಮತ್ತು "ದುಶ್ಮನ್ ದುನಿಯಾ ಕಾ" ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿಯಿತು. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಪಂಜಾಬಿ ಮತ್ತು ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. "ಜೀ ಆಯನ್ ನು" (ಪಂಜಾಬಿ) ಮತ್ತು "ಪಿಯಾ ತೋಸೆ ನೈನಾ ಲಗೇ" (ಭೋಜ್‌ಪುರಿ) ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 2006 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಭೈರವಿ". ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ತೊರೆದರು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನಮನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ ಈಗ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಯಾ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹೊಳೆಯುವ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದ ಆದರೆ ನಂತರ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ "ಸಿರ್ಫ್ ತುಮ್" ಮತ್ತು "ಜೋಶ್" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ಇದೀಗ ಪ್ಯಾನ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌.! ಈಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ

