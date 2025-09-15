English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

bollywood actress life :  ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಆ ನಟಿ ಈಗೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..?   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 15, 2025, 01:52 PM IST
  • ಪೆರಿಜಾದ್ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಸಲಾಮ್ ಎ ಇಷ್ಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  • 2015 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಭಿ ಅಪ್ ಕಭಿ ಡೌನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

bollywood actress life: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ತಮಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟಿಯರನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ನಟಿ ಪೆರಿಜಾದ್ ಜೋರಾಬಿಯನ್... ಪೆರಿಜಾದ್ ಜೋರಾಬಿಯನ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಟಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆರಿಜಾದ್ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಸಲಾಮ್ ಎ ಇಷ್ಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಭಿ ಅಪ್ ಕಭಿ ಡೌನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ನಟಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಬೇಡಿಕೆ.. ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ!

ಇಂದು ಪೆರಿಜಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೆರಿಜಾದ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಟಿ 2006 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮಿ ಬೋಮನ್ ರುಸ್ತಮ್ ಇರಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, ನಟಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ನಟಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿ ಭಾವನಾ ಬಳಿಕ, ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಗಾಯಕಿ!

ಪೆರಿಜಾದ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ತನ್ನ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಪೆರಿಜಾದ್, ಚಿಕನ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಒಡತಿಯೂ ಹೌದು. ಅವರ ಚಿಕನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು 'ಜೋರಾಬಿಯನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರಿಜಾದ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೆರಿಜಾದ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, 51 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
 

