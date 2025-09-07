English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ ಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆ.. ಇಂದು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Bollywood Actress Life : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 7, 2025, 03:57 PM IST
  • ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ ಮಾರಾಟ
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕಿ
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮಗಳು

Trending Photos

ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ..! ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು
camera icon7
liquor
ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ..! ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು
ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ.. ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌!
camera icon9
Green Coconut Price Hike
ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ.. ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌!
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌..! ಹೊಸ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ
camera icon7
indian railway
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌..! ಹೊಸ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ
ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ನೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ
camera icon6
Flies
ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ನೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ
ಅಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ ಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆ.. ಇಂದು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Shraddha Kapoor life story : ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಡತನ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಚಿರಂಜೀವಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇವರದ್ದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಮಗಳು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತನ್ನ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್‌ಬಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಿಸ್ತಾ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಾಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ, ಶ್ರದ್ಧಾ 2010 ರಲ್ಲಿ ತೀನ್ ಪತ್ತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಮಾಧವನ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ನಂತರ ಲವ್ ಕಾ ದಿ ಎಂಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಶಿಕಿ 2 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಹೈದರ್, ಏಕ್ ವಿಲನ್, ಎಬಿಸಿಡಿ 2, ಬಾಘಿ, ಸಾಹೋ, ಸ್ತ್ರೀ 2 ರಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿಯಾದರು. ನಟಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸುಂದರಿ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆ ದಿನ ನಾನು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು": ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್  

ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ 100 ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ 'ಸ್ತ್ರೀ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 880 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿತು. ಸ್ತ್ರೀ 2 ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯಾದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 12 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ 130 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಸ್ಟಾ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಫೋಟೋ  

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Shraddha KapoorBollywood Actress LifeShraddha Kapoor life story

Trending News