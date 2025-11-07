ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್..‌

sushmita sen: ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲವ್-ಅಫೇರ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮದುವೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಅಂತಹ ನಟಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆ.. ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು.. ಅಲ್ಲದೇ ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ 11 ಲವ್ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.. ಆದರೆ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅವರು 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾದರು..
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು, 'ನನ್ನ ಜೀವನವು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ.. ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ..' ಎಂದಿದ್ದರು..
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟಿ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಸಂಜಯ್ ನಾರಂಗ್, ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖತ್ರಿ, ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಮುದಾಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರಂತಹ 11 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರು.. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯನ್ನು ಆಳಿದ ನಂತರ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ತಾಲಿ' ಮತ್ತು 'ಆರ್ಯ' ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮನಸ್ಸೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.. ಅದರ ಬದಲು ನಟಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು..
