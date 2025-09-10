English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮದುವೆ! ತನಗಿಂತ ಕಿರಿಯನಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವರಿಸಲಿದ್ದಾರಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ?

Tabu Marriage: 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಬು ತನಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 10, 2025, 05:54 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಬು ಮದುವೆ?
  • 52 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿ ತಬು
  • ನಟಿ ತಬು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರಾ?

52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮದುವೆ! ತನಗಿಂತ ಕಿರಿಯನಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವರಿಸಲಿದ್ದಾರಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ?
tabu

Tabu Marriage: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಬು ಮದುವೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 52 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಬು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಟಿ ತಬು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಕೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಬು ವಯಸ್ಸು ಐವತ್ತು ದಾಟಿದರೂ ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ನಟಿ ಇಂದಿಗೂ ಯುವಕರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಬು ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.   

ತಬು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರು ತಬು. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು.   

ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ತಬು ನಡುವೆ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ತಬು ನಾಗಾರ್ಜುನರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದವು.   

ತಬು ಹಲವು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಬು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೂ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ತಬು ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. 52ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಈ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ.. ಈ ಹಿಂದೆ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.   

ಆದ್ರೆ, ನಟಿ ತಬು 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆಕೆ ತನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಃಇತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.    

ಆದರೆ... ನಟಿ ತಬು ತಾನು ಹೈದರಾಬಾದಿ ಎಂದು ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತಬು ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವೈರಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee ಮೀಡಿಯಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

TabuTabu Marriagebollywood actress

