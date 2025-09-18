ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿಯ ಮಗಳು..! 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್‌..?

bollywood actress: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 30 ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾರೆಗೆ ಜನಿಸಿದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಈಗ 5 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅವರ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 1950 ರಂದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಕೈಫಿ ಅಜ್ಮಿ, ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶೌಕತ್ ಅಜ್ಮಿ ಒಬ್ಬ ನಿಪುಣ ನಟಿ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲು ಎಂದಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಲು ಅವಳು ಶ್ರಮಿಸಿದಳು. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 30 ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು, ಬದಲಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ 1974 ರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನಗಲ್ ಅವರ ಅಂಕುರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮನೆಕೆಲಸದವಳಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು . ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು, ಅವರನ್ನು ಗಂಭೀರ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಅವರು ಸಮಾನಾಂತರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾದ ಅರ್ಥ್, ಖಾಂಧರ್, ಪಾರ್ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ಮದರ್ , ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಳ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿದವು.