ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಸವಾಲೆಸಗಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ.. ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ...!

bollywood actress : 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಪರ್ದೇಸ್' ಕೂಡ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಇಷ್ಟವಾದವು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್‌ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 13, 2025, 01:34 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ
  • 'ಪರ್ದೇಸ್' ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರಣಯ-ನಾಟಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು

Mahima Chaudhry : ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 1997 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಅವರನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಎದುರು ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಹಿಮಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಲ್ಲದೆ, ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಅವರ ಪರ್ದೇಸ್ ಚಿತ್ರವು ಅಪೂರ್ವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್ ನಾಥ್ ಅವರಂತಹ ನಟರನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆತ ತೋರಿಸಿದ್ದ ನರಕದ ಮುಂದೆ ಆ ನೋವು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ! ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ಸೋಪಾನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ..

'ಪರ್ದೇಸ್' ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರಣಯ-ನಾಟಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಪರ್ದೇಸ್ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು 90 ರ ದಶಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 'ಪರ್ದೇಸ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪರ್ದೇಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ 8 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 40.82 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದ ತೀರ್ಪು ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪರ್ದೇಸ್‌ನ IMDB ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು 10 ರಲ್ಲಿ 6.9 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಜಗಳ! ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ಗುದ್ದಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ?

'ಪರ್ದೇಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 'ದೋ ದಿಲ್ ಮಿಲ್ ರಹೇ ಹೈ', 'ಮೇರಿ ಮೆಹಬೂಬಾ', 'ಐ ಲವ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ', 'ನಹೀ ಹೋನಾ ಥಾ' ಹಾಡುಗಳು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವು. ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ, ಅಲೋಕ್ ನಾಥ್, ರಾಕೇಶ್ ತಾರೀಜಾ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಮುಂತಾದ ನಟರು ಸಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

