Mahima Chaudhry : ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 1997 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಅವರನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಎದುರು ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಹಿಮಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಲ್ಲದೆ, ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಅವರ ಪರ್ದೇಸ್ ಚಿತ್ರವು ಅಪೂರ್ವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್ ನಾಥ್ ಅವರಂತಹ ನಟರನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿತ್ತು.
'ಪರ್ದೇಸ್' ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರಣಯ-ನಾಟಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಪರ್ದೇಸ್ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು 90 ರ ದಶಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 'ಪರ್ದೇಸ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪರ್ದೇಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ 8 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 40.82 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದ ತೀರ್ಪು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪರ್ದೇಸ್ನ IMDB ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು 10 ರಲ್ಲಿ 6.9 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
'ಪರ್ದೇಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 'ದೋ ದಿಲ್ ಮಿಲ್ ರಹೇ ಹೈ', 'ಮೇರಿ ಮೆಹಬೂಬಾ', 'ಐ ಲವ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ', 'ನಹೀ ಹೋನಾ ಥಾ' ಹಾಡುಗಳು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವು. ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ, ಅಲೋಕ್ ನಾಥ್, ರಾಕೇಶ್ ತಾರೀಜಾ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಮುಂತಾದ ನಟರು ಸಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.