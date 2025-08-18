English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Sofia Hayat : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ನಟನೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 18, 2025, 09:46 PM IST
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Sofia Hayat : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ನಟನೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಈ ನಟಿಯ ಬದುಕು ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. 

ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್. 50 ವರ್ಷದ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಟ್‌ ನಟಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೋಫಿಯಾ 2002 ರಲ್ಲಿ 'ಜೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕೈ' ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಧಿಗೂ ಸಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಈಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ! ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯ ಹಠಾತ್ ಸಾವು..

ಇದಾದ ನಂತರ 'ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪವರ್', 'ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್', 'ಫುಟ್‌ಬಾಲರ್‌ ವೈವ್ಸ್', 'ವಾಟರ್‌ಲೂ ರೋಡ್', 'ಫರ್ ಟಿವಿ', 'ಜೊನಾಥನ್ ಕ್ರೀಕ್' ಮತ್ತು 'ವೆಲ್‌ಕಮ್ ಬಾಜಿ ಮೆಹ್ಮಾನ್ ನವಾಜಿ ಕಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ದಿ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ ಬೀಸ್ಟ್' ಮತ್ತು 'ಕಾಮಿಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ಬಚಾವೊ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7' ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸೋಫಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ರಲ್ಲಿ ಸೋಫಿಯಾಳ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಆಟ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ತಾನು ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಲಂಡನ್‌ನ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಸೋಫಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸೋಫಿಯಾ ತಾನು ರೋಹಿತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಯೂ ಸೋಫಿಯಾ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂಬ ವದಂತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಸೋಫಿಯಾ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದವು. 

ಬಳಿಕ ಸೋಫಿಯಾ ರೊಮೇನಿಯನ್ ವ್ಲಾಡ್ ಸ್ಟಾನೆಸ್ಕು ಎಂಬವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ಪಡೆದು ವ್ಲಾಡ್‌ʼನಿಂದ ದೂರವಾದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಬೋಲ್ಡ್‌ ನಟಿ ಸೋಫಿಯಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾದರು. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಟಿಯರೆಲ್ಲಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೂ ಮುರಿದಿತ್ತು ಮೂಳೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

