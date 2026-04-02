ಫ್ಲಾಪ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನೇ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂವಿ.. 45 ಕೋಟಿ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗಳಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 60..

The Lady Killer movie collections: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೆಲವೇ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಗತಿ ಏನು?. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಹೌದು 2023ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿ ಲೇಡಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲಾಪ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿತ್ತು. ಈ ಮೂವಿಯಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಈಗಲೂ ಹಿಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಿ ಲೇಡಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಜಯ್ ಬಹ್ಲ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಐದಲ್ಲ, ಹತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ದಿ ಲೇಡಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ 293 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ದಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 38,000 ರೂ.ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾ ಎನ್ನುವುದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
