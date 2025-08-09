ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ.. ಪತ್ನಿಗಿಂತ ಈತ 30 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ! ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

Bollywood couples age gap: ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿಗಳು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣ ಅವರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ. ನಟಿ ತನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪತಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಯರಾಗಿರುವ 10 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ಮೀರಾ ರಜಪೂತ್
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಮೀರಾ ರಜಪೂತ್ ನಡುವೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮೀರಾ ಶಾಹಿದ್ ಗಿಂತ 14 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಂಪತಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಶಾಹಿದ್ ಕೂಡ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೀರಾಳನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಾದರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಕರೀನಾ-ಸೈಫ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು, ಇದು ತುಂಬಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೂ ಇದೆ. ರಣಬೀರ್ ಆಲಿಯಾಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ, ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಿ-ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಣಯ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್
ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ. ಸಂಜಯ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಅವರಿಗಿಂತ 19 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಆದರೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾನ್ಯತಾ ಪ್ರತಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಪರ್ವೀನ್ ದೋಸಾಂಜ್
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದಂಪತಿಗಳೆಂದರೆ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಪರ್ವೀನ್ ದೋಸಾಂಜ್. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿವಾಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಲದ ನಟಿ ಪರ್ವೀನ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ. ಅವರು ಅವರಿಗಿಂತ ಐದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ, ಆದರೆ 30 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿವಾಹ ಪರ್ವೀನ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ.
