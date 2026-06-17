ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನೇರ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸುನೀತಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನೀತಾ, ಯೌವನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ್ ಅಪಾರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರ ಕೂದಲಿನ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುನೀತಾ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. “ಗೋವಿಂದ್ ಈಗ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರು ಇಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಚ್, ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಸುನೀತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವೃತ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಸಹಜವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನೀತಾ, ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಗೋವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಕೆಲ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಊಹಾಪೋಹಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಸುನೀತಾ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿದ್ದು, ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1987ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಗೋವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಶಸ್ವಿ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ನರ್ಮದಾ ಅಹುಜಾ ಹಾಗೂ ಮಗ ಯಶವರ್ಧನ್ ಅಹುಜಾ ಕೂಡ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನೇರ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.