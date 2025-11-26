English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ! ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಭಾವನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ..

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 26, 2025, 01:54 PM IST
Nana Patekar: ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕುʼ.. ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟೌನ್‌ನ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ತಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿರುವಂತೆ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಿವೆ.. ಪರ್ವತಗಳು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ.. ಅವರು ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್.. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್..‌ 35 ವರ್ಷದ ನಟಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್!

